Coisas que não devemos partilhar nas redes sociais?

As redes sociais estão cada vez mais presentes nas nossas vidas e o certo é que, se uma rede social cai de moda, rapidamente aparece uma outra que lhe rende o lugar. No entanto, para todas existem regras que os utilizadores devem cumprir e, acima de tudo, há comportamentos que se devem evitar. Fique a conhecer 5 coisas que nunca deve partilhar nas redes sociais.

As formas de relacionamento estão em frequente mudança e as redes sociais acabam por estreitar laços, permitindo que se comunique de forma instantânea com alguém que está a milhares de quilómetros. Só que existem cuidados a ter para evitar situações confrangedoras, até porque é possível comunicar mesmo com desconhecidos.

Assim, é fundamental estar nas redes sociais com uma postura cautelosa, porque os olhos exteriores podem recair sobre si e existem coisas que nunca deve partilhar nas redes sociais. Veja quais.

Não partilhe fotos de crianças e vida privada

Existem correntes que defendem que a identidade dos menores deve ser preservada, embora esta seja uma questão polémica. Também situações ligadas à vida privada devem ser mantidas longe das redes sociais.

Por segurança, é melhor preservar sempre a identidade dos menores e a vida privada das pessoas.

Em todo o caso, existem pessoas que partilham frequentes imagens de crianças em situações aparentemente inofensivas. E há também quem coloque tudo aquilo que faz, seja mais público ou privado, nas redes sociais. No entanto, é melhor ter cuidado. Nunca se sabe quem está do outro lado do ecrã a observar.

Fotos e vídeos de férias ou escapadinhas

Há quem não resista a colocar imagens ou vídeos de férias ou escapadinhas com aquele restaurante que sempre desejaram visitar ou aquela praia paradisíaca. Mas manda o bom senso que evite partilhar registos das suas férias ou escapadinhas, pois isso é revelador de que a sua casa poderá estar sem habitantes.

Se alguém permanecer na sua habitação, nessa circunstância não existe qualquer reserva nas partilhas. Porém, se a casa ficar vazia de habitantes, tome cuidado ao deixar indicações de que está num outro local. Essas são, de resto, recomendações muito lançadas pelas autoridades de polícia como a GNR ou a PSP.

Comentários ou registos discriminatórios

As redes sociais acolhem todo o tipo de pessoas a nível mundial, com diferentes culturas e perceções do mundo. É importante respeitar a visão dos outros e a sua maneira e forma de ser. Só assim, você se poderá fazer respeitar.

Assim, evite comentários ou registros discriminatórios que podem gerar polémicas quando tornados públicos.

Por muito que exista uma política de privacidade nas redes sociais, existe uma célebre frase que diz ‘uma vez na internet, para sempre na internet’. E você deve tomar cuidado com aquilo que partilha porque ficará para sempre.

Não partilhe ilegalidades nas redes sociais

Há pessoas que gostam de partilhar diversos episódios das suas vidas, até mesmo quando estão a cometer ilegalidades como conduzir acima dos limites previstos pela lei. Mesmo que não seja apanhado pelos radares, e acredite em falsas teorias e dicas, é fundamental não ir em truques para escapar aos radares, assim como não deve partilhar essas mesmas ilegalidades, sob pena de se dar mal.

Não queira ter os ’15 minutos de fama’ por coisas ilegais e saiba que poderá ser alvo das autoridades que facilmente podem chegar até si.

E quem diz conduzir fora dos limites previstos pela lei, diz também não fazer nem partilhar formas de conviver com animais à margem das regras ou até mesmo partilhar consumos ilegais de substâncias proibidas. Resguarde-se.

Cuidado com as ofensas que partilha nas redes sociais

Há quem considere que as redes sociais são essenciais para expor vinganças pessoais. Mas você deve evitar tecer comentários contra alguém nas redes sociais, uma vez que estas podem acabar por levar a que tenha problemas.

Em Portugal, pessoas já foram condenadas em Tribunal por coisas que publicaram nas redes sociais.

Assim, é importante ter uma postura correta e que respeite as condições de admissão nas redes sociais.

Do mesmo modo, é importante não revelar nas redes sociais circunstâncias ou detalhes que pertencem à reserva das empresas para as quais as pessoas exercem funções. Tome cuidado e pense sempre nas consequências.

Um problema gerado por códigos nas redes

A vida mundial passa muito por códigos que são usados em várias situações. Uma delas, por exemplo, são os códigos que são usados nos bilhetes de avião. E estes são apenas um de muitos exemplos que poderiam ser dados e que mostram como pode ser vulnerável o bloqueio de informação quando as coisas são partilhadas nas redes sociais.

O investigador Karsten Nohl quis mostrar como através de códigos de passagens aéreas publicados nas redes sociais era fácil chegar às pessoas, colhendo informações destas.

Nohl procurou no Instagram a hashtag #boardingpass e conseguiu acesso a inúmeros bilhetes de avião.

Depois, foi inserir em sites de companhias aéreas e acabou por ter acesso a informações particulares de passageiros, mostrando como uma situação aparentemente inofensiva se poderia transformar em algo grave, se essa fosse a sua intenção.