Motores Henrique Chaves à beira do pódio Por

Henrique Caves terminou na quarta posição a primeira corrida do fim de semana do International GT Open no Circuito de Hockenheim, na Alemanha.

O piloto português, que mais uma vez dividiu o McLaren720S da Teo Martin Motorsport com Martin Kodric, conseguiu assim guindar-se ao terceiro da classificação de pilotos.

Limitados ao nível dos pneus, a dupla do McLaren # 59 conseguiu qualificar-se para o nono lugar da grelha de partida, sendo que no começo da corrida Kodric tentou sem sucesso ganhar posições.

À passagem da meia hora de prova, e já com Henrique Chaves aos comandos do 720S azul e branco, iniciou-se uma ascensão que levaria o piloto de Torres Vedras a andar nos limites mas a chegar ao quarto posto.

“Ontem tivemos algumas limitações de pneus, devido ao incidente de que fomos vítimas em Paul Ricard. Isto impediu-nos de realizar o trabalho que desejávamos, condicionando-nos para hoje. Apesar de tudo, conseguimos realizar uma boa corrida para terminar em quarto. Era o máximo a que poderíamos aspirar esta tarde“, contou Henrique Chaves.

Este resultado deixa o piloto o português confiante para a qualificação e corrida de domingo, embora ciente da forte oposição que tem pela frente: “Temos vindo a melhorar ao longo do fim-de-semana e penso que ainda temos margem para evoluir. Vamos trabalhar afincadamente para termos um carro competitivo e podermos conquistar uma boa posição na grelha de partida que nos eleve para uma boa classificação na corrida. Sabemos que será uma tarefa difícil, uma vez que os nossos adversários estão muito fortes, mas vamos dar o nosso máximo”.

Já Miguel Ramos, fazendo dupla com Fabrio Crestani no Mercedes AMG GT3, terminou a prova na nona posição, o que o fez descer para o quarto posto do campeonato de pilotos, enquanto António Coimbra e Luís Silva terminaram na segunda posição da classe AM e 18ª da ‘geral’.