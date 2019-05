Motociclismo Sebastian Buhler e Beto Borrego melhores no primeiro dia no Alentejo Por

Sebastian Buhler, nas motos, e Beto Borrego, nos moto4, assumiram a liderança da Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal.

O piloto da Husqvarna foi o mais rápido entre os 54 concorrentes das duas rodas no setor seletivo de 151 quilómetros que se realizou hoje na região de Reguengos de Monsaraz.

Buhler completou o percurso com uma vantagem de 3m28s sobre o segundo mais rápido, o Campeão Nacional António Maio, que está a participar na prova alentejana com a mesma Yamaha 450 Rally utilizada no Rali Dakar e mais recentemente no Merzouga Rally.

“Correu tudo bem. Este troço de 150 km era muito rápido. O piso estava partido e tinha alguns perigos, mas dentro do normal para esta corrida. O traçado estava muito giro, a organização conseguiu escolher um percurso bastante bonito. Amanhã esperam-nos mais 70 quilómetros e vamos dar o nosso melhor. Foi um dia tranquilo e a mota esteve impecável, bem como a assistência e espero apenas que amanhã seja igual”, afirmou Sebastian Buhler ao final do dia.

Bruno Borrego, em KTM, que já no ano passado tinha feito pódio nesta prova, ocupa o terceiro lugar absoluto sendo primeiro entre os TT3. Daniel Jordão em Yamaha ocupa a quarta posição, sendo o terceiro TT2, enquanto o líder do Campeonato, Salvador Vargas em KTM fecha o Top 5 do dia, a liderar entre os Júnior, tendo também sido segundo nos TT3, seguido nesta última categoria por Domingos Santos, aos comandos da moto portuguesa AJP, que ocupa a sétima posição.

Bernardo Megre, em Husqvarna, foi o mais rápido das TT1, classe onde é secundado por Gonçalo Amaral (Honda) e Rui Cebola (Husqvarna). Entre os Veteranos a prova é comandada por Armindo Neves (SWM), seguido por José Amaro (Husqvarna) e Nelson Vassalo (KTM). Vítor Lopes, em KTM, lidera a Classe Promoção.

Na competição destinada aos moto 4 o duelo entre Roberto Borrego e Luís Engeitado, ambos em Yamaha, está a pender para o primeiro que tem uma vantagem de 1m04s para o piloto que lidera o Campeonato. Terceiro lugar para Jairo Alves (Honda).

“Foi um dia duro e o percurso estava, já como se esperava, muito exigente. Havia muitos buracos e o piso estava escorregadio. Mas, o pior foi o calor. A meio da etapa como estava com uma vantagem de mais de um minuto decidi poupar a mota e ao nível do esforço físico também. No entanto, já quase no final percebi que estava a ganhar pouco e tive de apertar um pouco mais e consegui vencer. Amanhã saio na frente da corrida e o objetivo é vencer”, afirmou Roberto Borrego.

A Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal prossegue amanhã, domingo, com a segunda etapa que terá um troço cronometrado de 78 km.