Motores Henrique Chaves inicia “operação título” em Hungaroring Por

Henrique Chaves inicia no próximo fim-de-semana em Hungaroring, Hungria, a temporada de 2020 do International GT Open, esperando começar a competição com o pé direito de modo a poder celebrar em novembro.

Num ano atípico, a competição que é considerada como um dos certamente dedicados a carros de Grande Turismo mais importantes da Europa dá o seu tiro de partida no circuito magiar, que no ano passado não fez parte da sua temporada.

No entanto, o jovem de Torres Vedras conhece o traçado situado nos arredores de Budapeste dos seus tempos da Fórmula Renault 2.0 e mostra-se agradado com a sua natureza, caracterizada por diversas curvas de estilos distintos que permitem ao piloto fazer a diferença através da técnica.

“É um circuito em que me dou bem, sobretudo em qualificação, exercício em que consegui diversos resultados entre os cinco primeiros. É uma pista exigente, com muito calor e em constante mudança de direção, portanto, tanto piloto como carro têm de estar ao seu melhor nível. Mas eu tenho-me preparado bem física e mentalmente e a equipa tem estado também a trabalhar arduamente e penso que chegamos a Hungaroring em boa forma, até por que estou desejo de voltar à competição, depois de tanto tempo de defeso”, afirmou Henrique Chaves.

O piloto de 23 anos faz esta época equipa com Miguel Ramos, criando uma dupla inteiramente portuguesa aos comandos do McLaren 720S GT3 da Teo Martín Motorsport, equipa que ambos conhecem bem.

A oposição este ano espera-se numerosa e mais forte que nunca, mas o duo luso mostra-se determinado em lutar e assegurar o título deste ano do International GT Open. Porém, para isso, Henrique Chaves sabe que terá de pensar de uma forma estratégica para poder chegar o final da temporada, que terá como palco Barcelona em novembro, com o cetro no seu currículo.

“Tanto eu como o Miguel ou a equipa vamos para Hungaroring com o objetivo claro de vencer, mas é ainda muito cedo e temos de perceber como está a concorrência, que este ano parece ser ainda mais competitiva. Vamos trabalhar ao longo do fim-de-semana e garantir que estamos o mais fortes possível, mas temos de analisar bem a estratégia no que diz respeito aos ‘handicaps’ e garantir que estamos sempre em condições de assegurar o máximo de pontos. Só em novembro se fazem as contas, mas estamos determinados em começar com uma vitória”, concluiu o português.

O programa oficial da ronda de Hungaroring do International GT Open tem o seu início na sexta-feira, com os treinos-livres. No sábado será realizada a primeira qualificação (9h15) e a primeira corrida(13h20), de setenta minutos.

No domingo, serão disputas mais uma qualificação (9h15) e uma corrida (13h20).

Ambas as provas podem ser seguidas em direto através da Sport TV2 e do YouTube da competição.