Motores GT4 South European Series em estreia no nosso país Por

As GT4 South European Series competem finalmente em Portugal, este fim de semana no Autódromo Internacional do Algarve, para uma jornada que integra o programa da derradeira prova do European Le Mans Series.

Desportivamente espera-se por um duelo na Pro-Am Cup entre o Mercedes-AMG GT4 de Miguel Cristóvão / Francisco Abreu e o Ginetta G55 GT4 de Mariano Pires / César Machado terá mais um episódio. Estas duas equipas lideram a classificação de pilotos, esperando que o duo do carro inglês apoiado pela ABM Grand Prix faça tudo para recuperar pontos, depois de um fim-de-semana de azares em Barcelona.

Na jornada algarvia haverá a novidade da chegada de dois Mercedes-AMG GT4 da Bullitt Racing, equipa que tem vindo a disputar as GT4 European Series, tendo vitórias no seu palmarés. Um deles será dividido por Stephen Pattrick e Andy Meyrick, ex-piloto oficial da Bentley Motorsport.

O segundo carro da equipa será dividido por Ian Loggie, piloto que conta com vitórias na Blancpain Endurance Series e no British GT, e Callum Macleod, que ostenta na sua carreira títulos da European F3 Open e da Fórmula Ford Britânica, para além de participações no Intercontinental GT Challenge e no Blancpain GT Challenge.

Francisco Carvalho, que venceu ambas as provas de Barcelona na Am Cup, terá a companhia de Fábio Mota, que se estreia na competição. No entanto, a experiência do piloto de Vila Nova de Gaia, com passagens pelo GT4 European Trophy, Taça da Europa FIA de Carros de Turismo – ETCC, Campeonato de Portugal de GT, assegura competitividade ao duo do Porsche.

A Am Cup terá o Aston Martin Vantage AMR GT4 da Team Virage, dividido por C.O. Jones e Freddie Hunt. Jones regressa à competição depois de ter conseguido dois pódios em Jarama. Já Freddie Hunt – filho do Campeão do Mundo de Fórmula 1 de 1976, James Hunt – estará em estreia, mas a experiência que evidencia – participou nas GT4 European Series Northern Cup, Michelin Le Mans Cup, the V de V Endurance Series e NASCAR Whelen Euro Series – garante uma rápida adaptação.

Na GTC Cup a Ginetta tem o monopólio, com a Tockwith Motorsports a inscrever três carros e a Plemar Sport um. Na formação inglesa o destaque vai para a dupla habitual, Marmaduke Hall e Edward Moore, que tem vindo a impressionar ao longo da temporada, uma vez que se tem imiscuído na luta com carros mais recentes.

Contudo, a Tockwith Motorsports realizou uma forte aposta nas GT4 South European Series, com mais dois Ginetta G50 GT4 para duas duplas mistas. Num dos carros estará Jemma Moore e Callum Bradshaw que este ano deram nas vistas no Junior Saloon Car Championship.

O terceiro GT inglês será dividido por Moh Ritson e Sarah Moore, uma dupla que promete ser bastante competitiva na luta pela GTC Cup. O duo participou em 2019 no Britcar Endurance Championship, competição da qual a piloto é a Campeã em título. Sarah Moore foi também uma figura de proa das W Series, competição de monolugares dedicada a mulheres, concluindo a temporada no oitavo lugar em vinte concorrentes.

De Espanha vem a Plemar Sport que colocará em pista um Ginetta G50 GT4 para Juan Reina e Alberto Valverde. A formação do país vizinho conquistou pódios em Jarama e promete ser uma forte contendora na luta pelas posições cimeiras da GTC Cup.

A Tockwith Motorsports terá também a seu cargo a preparação do Porsche 911 GT3 Cup da Bespoke Racing Cars que participará na ronda do Algarve como convidado. Os pilotos serão Marcus Fothergill e Dave Benett, dois gentlemen drivers que são uma presença regular no Britcar Endurance Championship.