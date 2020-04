Motociclismo GP da Holanda de MotoGP adiado Por

Não foi surpresa o anúncio do adiamento do Grande Prémio da Holanda de MotoGP – o conhecido Dutch TT – dada a situação de pandemia que se vive naquele país.

A prova estava agendada para 28 de junho e seria a primeira da época, depois do cancelamento do GP do Qatar em março e do adiamento das provas na Tailândia, Estados Unidos, Argentina, Espanha, França, Itália, Catalunha e Alemanha.

Para já a prova está adiada para o outono em data a anunciar, mas ainda poderá ser cancelada, em virtude da proibição de todos os eventos desportivos por parte do governo dos Países Baixos devido à situação de pandemia por Covid-19.

“Infelizmente as recentes medidas anunciadas pelo governo significam que o 90º TT Assen será adiado até ao outono ou até à próxima época”, refere um comunicado emitido pelos promotores do evento.

O documento refere também: “Estamos em discussões com a Dorna (organizador do MotoGP) sobre isto. Os bilhetes que já foram comprados mantêm-se válidos. Claro que a organização do TT Circuito de Assen está muito dececionada, mas apesar disso apoia totalmente a decisão do governo. A saúde dos fãs e de todos os envolvidos é a nossa maior prioridade”.

Com este anúncio fica cada vez mais complicado a Carmelo Ezpeleda, CEO da Dorna, conseguir montar um calendário de 10 provas, como já fez questão de mencionar, sendo que no melhor dos cenários o campeonato poderá começar agora em agosto com o Grande Prémio da República Checa, em Brno.