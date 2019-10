Governo: Maria do Céu Albuquerque na Agricultura e Ricardo Serrão Santos no Mar

O primeiro-ministro indigitado propôs hoje ao Presidente da República a nomeação de Maria do Céu Albuquerque para as funções de ministra da Agricultura e de Ricardo Serrão Santos para ministro do Mar.

A proposta de nomeação de Maria do Céu Albuquerque e de Ricardo Serrão Santos consta do portal da Presidência da República, após António Costa ter hoje entregado ao chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, a lista de nomes do XXII Governo Constitucional.

Maria do Céu Albuquerque, até agora secretária de Estado do Desenvolvimento Rural ,vai substituir na Agricultura Capoulas Santos, enquanto Ricardo Serrão Santos, ex-eurodeputado socialista, substitui Ana Paula Vitorino na pasta do Mar.