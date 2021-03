Nas Notícias Governo anuncia investimento de 7000 milhões na floresta Por

O Governo prevê um investimento de 7000 milhões de euros na floresta até 2030, de acordo com um documento coordenado pela Agência de Incêndios Florestais que está em discussão pública, disse hoje o primeiro-ministro na Lousã.

“É um investimento em equipamento de combate a incêndios e de prevenção, mas é sobretudo um investimento de transformação estrutural da nossa floresta, que significa evitar a monocultura, criar um mosaico da paisagem, onde temos árvores de crescimento rápido e autóctones”, referiu António Costa, naquele município do distrito de Coimbra.

O líder do Governo – que hoje presidiu à apresentação de uma bolsa de maquinaria para gestão de fogo rural – salientou que a floresta tem de ser de novo uma fonte de riqueza que permita repovoar a região do interior do país e referiu que o investimento previsto até ao final da década “estima criar 60 mil postos de trabalho”.