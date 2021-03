Desporto FC Porto derrota Portimonense em jogo marcado pelas expulsões de Conceição e Paulo Sérgio Por

O FC Porto venceu o Portimonense por 2-1, neste sábado, em encontro da 24.ª jornada do campeonato, num embate marcado pela saída por lesão de Pepe e pelas expulsões dos treinadores Sérgio Conceição e Paulo Sérgio.

Numa primeira parte marcada pela lesão de Pepe, que saiu com queixas físicas, o FC Porto chegou à vantagem já nos descontos através de um autogolo de Lucas Possignolo, na sequência de uma ‘carambola’ na área.

No segundo tempo, o Portimonense ainda empatou, por Fali Candé, aos 64 minutos, mas o FC Porto demorou pouco a reagir e colocou-se novamente na frente, três minutos depois, com outro autogolo. Desta vez, a infelicidade algarvia foi do guarda-redes Samuel Portugal, que viu a bola bater-lhe no corpo, após ir aos ferros da baliza, na sequência de um livre cobrado por Sérgio Oliveira.

Após o golo portista assistiu-se uma confusão, com ânimos exaltados e empurrões à mistura, que valeu a expulsão dos treinadore Sérgio Conceição e Paulo Sérgio, que minutos antes já tinham sido sancionados pelo árbitro. Os técnicos tiveram mesmo de ser acalmados.

Com este resultado, o FC Porto passa a somar 54 pontos, mantém aberto o sonho do título e continuará no segundo lugar da classificação independentemente do resultado no jogo entre SC Braga e Benfica, neste domingo.

Já o Portimonense somou a 13.ª derrota neste campeonato e continua com os mesmos 23 pontos na classificação.