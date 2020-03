Motociclismo Gonçalo Amaral segundo na Baja ACP Por

Gonçalo Amaral concluiu na segunda posição da competição das motos a Baja TT ACP Santiago do Cacém/Grândola, que se disputou no passado fim de semana. Uma prova à qual o piloto da Wingmotor Honda juntou também os triunfos nas classes TT1 e Júnior.

A iniciar a sua segunda temporada no todo-o-terreno nacional, Gonçalo Amaral juntou-se ao pai, o consagrado Rodrigo Amaral, nesta prova extra-campeonato. Sendo que o mais velho do clã teve o objetivo de treinar-se num ano em que completa 50 anos.

Na prova organizada pelo Automóvel Clube de Portugal, Gonçalo lutou de forma aguerrida pela vitória absoluta, apesar de dispor de uma Honda da classe TT1. O que explica que não tenha evitado a vitória de David Megre.

Mas a família Amaral esteve de parabéns também pela exibição de Rodrigo Amaral, que para além de vencer a classe TT2 foi terceiro, menos de 20 segundos atrás do seu filho, naquela que foi a primeira vez em que competiram juntos.

“Foi uma prova diferente de areia que não é do Campeonato, mas se fosse era ótimo porque este tipo de piso é bom e muitos pilotos gostam. Senti-me muito bem na corrida e adorei o percurso. Estive a competir contra o meu pai e vou ter que pedir algumas lições porque já vi que é aqui que se aprende. Estou bem preparado para esta temporada. Apenas falhei Góis devido a uma lesão, mas vim testar aqui na Baja ACP e a evolução é positiva”, referiu no final Gonçalo Amaral.

Já Rodrigo Amaral, apesar do afastamento das competições há vários anos, mostrou-se agradado por não acusar as ‘teias de aranha’: “Foi muito divertido. O piso era muito divertido. A ideia era vir passear com o meu filho já que a prova é extra-campeonato, onde o Gonçalo podia estar mais descontraído, e acabou por ser uma boa experiência”.

“Foi uma prova muito divertida e o ACP está de parabéns pela corrida que elaborou. Espero voltar a competir ainda este ano, provavelmente no Algarve porque é uma prova que gosto muito. As motas estiverem muito bem e foi um excelente fim-de-semana”, acrescentou o veterano piloto.

Gonçalo Amaral estará de regresso às competições de 27 a 29 de março para realizar a segunda etapa do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, a Baja TT do Pinhal que irá percorrer pistas dos concelhos da Sertã, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão.