Motociclismo Armindo Neves infeliz no Alto Alentejo Por

Armindo Neves disputou a Baja TT ACP- Santiago do Cacém Grândola como forma de treino para o Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, mas não foi feliz.

O piloto da SWM Lusomotos o segundo dia não correu como o primeiro, pois uma queda acabou por ter consequências que acabaram por ditar o abandono, numa prova disputada na sua zona de residência, a prova exerceu uma atração à qual não resistiu, sendo também uma excelente oportunidade para fazer quilómetros com a SWM RS 500R.

Apesar de alguns sustos na primeira especial, devido às raízes escondidas debaixo da areia, o piloto de Avis completou o percurso sem problemas, seguindo para o setor disputado nas areias de Melides, “um dos mais espetaculares” que já disputou em competição.

Uma queda algo aparatosa que deixou a direção da mota torta e algumas dores num ombro, já conseguiu rolar a um nível mais elevado, terminando a curta distância dos pilotos à sua frente, continuando assim a adaptação à moto da melhor maneira. No entanto, no dia seguinte, quando disputava a última especial foi, já na zona de reabastecimento, confrontado com um problema que o obrigou a abandonar.

“Quando cheguei à assistência reparámos que a mota vinha com uma fuga de óleo. Por precaução, por não termos imediatamente identificado a sua origem e porque as regras que o ACP definiu para esta prova ditavam que apenas o piloto pudesse mexer e reparar a moto com as peças que trazia consigo, algo que não sei se será o mais sensato para uma prova com estas características, optámos por parar de forma a não corrermos o risco de danificar o motor sem nenhuma necessidade”, explicou Armindo Neves.

Mais tarde percebeu-se que era um problema simples e de fácil resolução, pois devido à vibração e ao esforço do dia anterior nos troços de areia, um dos parafusos da tampa das válvulas, desapertou ligeiramente, originando por aí a fuga. “Felizmente que não foi nada de grave. As corridas são mesmo assim e ainda bem que esta prova era extra-campeonato, o que deu para treinar e testar, que era exatamente o objetivo”, sublinhou ainda o piloto alentejano.

Armindo Neves regressa às competições de 27 a 29 de março para disputar a Baja TT do Pinhal, segunda etapa do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno e a primeira etapa do programa a contar para o Europeu de Bajas, onde o piloto também estará presente, como parte do programa de preparação para a presença no Panáfrica Rally em Setembro e para o objetivo de estar à partida do Africa Eco Race em 2022.