GNR deteve 37 pessoas em operações em todo o país

Trinta e sete pessoas foram detidas, a maioria por conduzirem com excesso de álcool, em operações realizadas pela GNR em todo o país, entre as 20:00 de sexta-feira e as 08:00 de hoje, foi hoje anunciado.

As ações visaram “a prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras”, refere a GNR em comunicado.

Segundo os dados divulgados pela GNR, foram detidas 19 pessoas por condução sob o efeito do álcool, nove por tráfico de estupefacientes, sete por condução sem habilitação legal e uma por posse de arma proibida.

Na sequência das ações de fiscalização, os militares apreenderam 536 doses de haxixe, 27 doses de cocaína, suas armas brancas e 180 euros em dinheiro.

No âmbito da fiscalização rodoviária, a GNR detetou 774 infrações, a maioria (335) por excesso de velocidade.

De acordo com os dados, 57 infrações deveram-se a condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 46 a falta de inspeção periódica obrigatória, 30 a uso indevido do telemóvel a conduzir, 25 a falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou cadeirinha, 17 a problemas relacionados com iluminação e sinalização.

Foram ainda detetadas 17 infrações por problemas relacionados com iluminação e sinalização, 15 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório e 33 por infrações relacionadas com o tacógrafo.

Neste período, foram registados 42 acidentes, dos quais resultaram um morto, um ferido grave e 16 feridos leves.