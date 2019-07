Fórmula 1 Regressar à Fórmula 1 no próximo ano não está nos planos de Fernando Alonso Por

Muito se tem falado de um possível regresso de Fernando Alonso à Fórmula 1 em 2020, mas o piloto espanhol já disse que não tem planos para que isso suceda.

Praticamente que desde que se soube que Alonso iria sair da equipa Toyota no Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC) que cresceram rumores de voltaria à F1 já na próxima época, mas o asturiano já fez saber que não está à espera que o chamem.

Os resultados menos conseguidos por Sebastian Vettel esta época serviram logo para ‘alimentar’ a especulação de um possível regresso do piloto de Oviedo ao escalão maior do automobilismo.

Mas Fernando Alonso, num evento nas Astúrias e falando à agência EFE, ‘fechou a porta’ um regresso à Fórmula 1 em 2020: “Tenho uma ideia clara do que quero fazer. Não deixo a porta aberta e não procuro que me chamem (à F1). Sem escolhi para onde e a que momento queria correr, pois trata-se de uma função em que me sinto feliz. O que farei no futuro está escrito na minha cabeça, e acontecerá no tempo desejado”.

Há também quem avance que, saído da Toyota no FIA WEC, o piloto espanhol se manterá no âmbito da marca japonesa mas no todo-o-terreno, depois de ter restado uma Hilux Overdrive da estrutura sul-africana pela qual Nasser Al-Attiyah venceu Rali Dakar deste ano.