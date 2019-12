Nas Notícias GNR detém 64 pessoas na última noite, a maioria por condução com álcool Por

A GNR anunciou hoje a detenção de 64 pessoas, a maioria das quais por condução sob efeito do álcool, no âmbito de ações de fiscalização realizadas na última noite em todo o país.

Numa nota, a GNR refere que, entre as 20:00 de sábado e as 08:00 de hoje, foram detidas 64 pessoas em flagrante delito, das quais 48 por condução sob o efeito do álcool, 11 sem habilitação legal para conduzir, duas por posse de arma proibida e outras duas por furto.

Foram registados 43 acidentes na área de intervenção da GNR, que resultaram em sete feridos ligeiros.

No âmbito da fiscalização do trânsito, foram detetadas 362 infrações, nas quais se destacam 105 casos de condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei.

A GNR destacou ainda o registo de 64 infrações por excesso de velocidade, 20 por falta de inspeção periódica obrigatória e 12 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

No âmbito das operações, realizadas em todo o território nacional sobretudo para prevenção e combate à criminalidade violenta e fiscalização rodoviária, a GNR apreendeu ainda 12 doses de canábis, três bastões, duas armas de fogo e um gás pimenta.