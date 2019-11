Nas Notícias GNR de Torres Novas desmente António Costa Por

Acusado de mentir por André Ventura, o primeiro-ministro vê-se agora desmentido pela GNR de Torres Novas, no caso da falta de material das forças de segurança.

No debate quinzenal, António Costa tinha desdramatizado as carências de material, o que levou o deputado do Chega a mostrar faturas de equipamentos pagos pelos próprios polícias e guardas.

Agora, o jornal Mirante revela um ofício da GNR de Torres Novas, dirigido ao comando territorial de Santarém, a solicitar dezenas de materiais, contrariando o discurso do primeiro-ministro.

Nesse ofício, o comandante da GNR de Torres Novas diz serem precisos, pelo menos, 20 algemas, 18 lanternas de sinalização (só há quatro no posto), 22 pares de luvas tácticas, 22 coletes à prova de bala, coletes refletores, fatos de chuva e bastões.

Segundo o sargento Cláudio Pereira, o posto de Torres Novas tem apenas cinco coletes balísticos… e todos passaram já do prazo de validade.