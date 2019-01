Motores Galp apoia Filipe Albuquerque e João Barbosa no IMSA Por

A Galp vai juntar-se à campanha de Filipe Albuquerque e João Barbosa no Campeonato IMSA de 2019, como forma de ativar a empresa energética portuguesa no mercado norte-americano.

Isto significa que o Cadillac DPi-V.R # 5 da Mustang Sampling Racing vai ostentar as cores da Galp na próxima temporada da competição norte-americana de resistência.

A equipa, que já venceu o campeonato em 2014 e 2015, bem como a Taça Norte-Americana de Resistência entre 2014 e 2017, espera em 2019 estar em grande plano e acolhe a chegada deste novo parceiro, antes do início da temporada a 24 de janeiro, com as 24 Horas de Daytona, onde os dois pilotos portugueses vão formar um quarteto com o brasileiro Christian Fittipaldi e o britânico Mike Conway.

Francisco Lima Aires, diretor para os mercados internacionais da Galp, diz que esta parceria com Filipe Albuquerque e João Barbosa se impunha, pois “no ano passado ganharam as 24 Horas de Daytona” e a petrolífera esteve na pista da Florida “a acompanhar esse sucesso”.

“Agora estamos na equipa e termos o Mike Conway como quarto piloto só aumenta o nosso entusiasmo. Estamos a aumentar a nossa rede de distribuição no mercado e este patrocínio será um pilar dessa estratégia que estamos a prosseguir”, justifica Lima Aires.

Para aquele responsável da Galp a visibilidade do campeonato é também um forte argumento para a lógica desta parceria: “O IMSA tem aumentado a sua audiência e visibilidade de ano para ano, garantindo cada vez mais importância junto dos fãs de desportos motorizados na América do Norte. Queremos aproveitar esse movimento para promover a nossa vasta gama de lubrificantes na nossa rede crescente de distribuidores neste mercado”.