Local Fumo numa composição corta linha do Metro de Lisboa Por

Um incidente na estação do Intendente, em Lisboa, obrigou ao corte da linha verde do Metro de Lisboa. Alguns utilizadores das redes sociais partilharam imagens que mostram fumo numa composição do comboio. Segundo avança a TSF, o fumo resultou de um “sobreaquecimento nas rodas”.

A circulação na Linha Verde do Metro de Lisboa teve de ser interrompida, na manhã desta segunda-feira, devido a um incidente numa composição do comboio, na estação do Intendente, sentido Telheiras-Cais do Sodré.

A ocorrência, confirmada ao DN pelo responsável pela comunicação da Metro de Lisboa, foi registada em imagens e partilhada nas redes sociais, por alguns passageiros.

Algumas fotos mostram fumo na composição e passageiros apreensivos.

De acordo com aquele diário, as carruagens do metro tiveram de ser evacuadas.

No bingo do metro de Lisboa de hoje temos: atraso, carruagem cheia e fumo pic.twitter.com/HpuPBTfMU8 — Carlos Sousa Vieira (@carlosdsvieira) 26 de novembro de 2018

A TSF avança que, entretanto, a circulação foi retomada.