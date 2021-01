Nas Notícias Frio vai continuar “pelo menos até domingo” Por

As temperaturas vão começar a subir nos próximos dias, mas de forma gradual, pelo que o frio vai continuar a fazer-se sentir “pelo menos até domingo”.

“Não se esperam grandes alterações para os próximos dias”, adiantou Madalena Rodrigues, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“Vamos continuar com temperaturas baixas e até valores negativos nas regiões do interior norte e centro pelo menos até domingo, mas já não será para emissão de aviso e as temperaturas serão normais para esta época do ano”, complementou.

Só a partir de segunda-feira é que as temperaturas mínimas vão começar a subir de forma significativa.

Até lá, o tempo vai continuar frio, em especial nas regiões do interior norte e centro.

Ainda de acordo com a previsão do IPMA, na próxima semana já não se devem registar temperaturas negativas no território continental.