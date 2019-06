Motores Francisco Abreu e Miguel Cristóvão na liderança das GT4 South European Series Por

Francisco Abreu e Miguel Cristóvão tiveram uma exibição notável na segunda prova das GT4 South European Series, que teve lugar no circuito madrileno de Jarama.

A dupla do Mercedes AMG GT4 da Veloso Motorsport subiu ao pódio nas duas corridas realizadas durante o fim de semana vencendo uma delas, e lidera o campeonato promovido pela portuguesa Race Ready,

O único momento menos positivo da equipa foi quando surgiu um problema de motor no Mercedes logo nos treinos livres. Isso quase ia colocando em causa a participação na prova.

Tratou-se de uma avaria no volante do motor e de um sensor destruído. Percalço que foi possível resolver com a preciosa ajuda da Sports & You, que cedeu as peças, bem com uma intensa note de trabalho para os mecânicos da Veloso Motorsport.

Depois de no sábado Francisco Abreu e Miguel Cristóvão pouco terem conseguido rodar, a primeira corrida de domingo devolveu-lhes o sorriso, pois protagonizaram uma incrível recuperação que os levou à segunda posição e a cortarem a meta muito perto do vencedor.

Este resultado prenunciava um segundo confronto ainda melhor. Abreu fez o começo da corrida, adotou um ritmo muito rápido, que depois Cristóvão manteve para levar o Mercedes AMG GT4 branco à vitória destacado. Ao triunfo somaram ainda a volta mais rápida da corrida.

“Foi um fim-de-semana que começou de uma forma alucinante, mas que acabou da melhor forma para nós. O problema de motor que o nosso carro teve, quase hipotecou a nossa presença nas corridas mas felizmente foi possível resolver a situação. Sem conhecer o circuito e quase sem treinar, a tarefa que me esperava era muito difícil”, assinalou Francisco Abreu no final.

O piloto madeirense destaca que “na primeira corrida, algo atribulada com a entrada do ‘safety car’ seguido por bandeira vermelha”, ficou “em segundo muito perto do vencedor, o que não foi um mau resultado. Na segunda corrida a história foi um pouco diferente e tanto eu como o Miguel conseguimos rodar muito bem e vencer com alguma vantagem. Estamos no comando do campeonato e por isso posso dizer: objetivos cumpridos”.

Face ao que sucedeu nos treinos livres, Miguel Cristóvão admite que “na corrida inaugural foi naturalmente difícil entra no ritmo, com a falta de treinos a notar-se um pouco, mas rapidamente” conseguiu “um bom andamento” e por pouco não conseguiu vencer.

“Na segunda corrida, ganhamos e mostramos que temos uma dupla de grande qualidade, que está aqui para lutar pela vitória em todas as corridas e assim conseguir chegar ao título, grande objectivo para esta época”, acrescentou o piloto de Cascais.

Luís Veloso mostrou-se radiante pelo facto da sua equipa liderar a competição e deixou um agradecimento: “Não posso entretanto deixar de expressar por esta via, o meu profundo agradecimento à Sports&you, pela cedência das peças que precisávamos para reparar o motor do Mercedes, sem a sua ajuda e sem o fantástico trabalho dos meus técnicos, nada disto teria sido possível”.

As GT4 South European Series 2019 prosseguem no fim-de-semana de 31 de Agosto a 1 de Setembro, no Circuito de Barcelona.