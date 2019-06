Vítor Constâncio defende-se das “calúnias” de que diz ser vítima

O ex-governador do Banco de Portugal (BdP) Vítor Constâncio defendeu-se hoje das “calúnias” de que diz ter sido vítima durante os últimos dias, dizendo que foram propagadas “falsidades” sobre o seu papel no crédito a Berardo.

“Presumo que o meu regresso resulte dos textos e notícias publicadas”, disse Vítor Constâncio na intervenção inicial na sua segunda audição na comissão parlamentar de inquérito à recapitalização e gestão da Caixa Geral de Depósitos (CGD).

Vítor Constâncio diz que as notícias “são calúnias” que dizem respeito ao seu papel no empréstimo da CGD à Fundação José Berardo, e contestou que estivesse relacionado com a “atenção mediática sobre a luta de poder no BCP”.

Para o ex-governador do BdP, “não havia quaisquer razões legais para decidir” pela oposição à participação qualificada da Fundação Berardo no BCP, pelo que “as calúnias (…) só puderam ser credíveis com base num desconhecimento de como funciona” o BdP.