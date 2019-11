Motores Francisco Abreu campeão GT4 mas apostado em “vencer as duas corridas no Estoril” Por

Francisco Abreu pode já ter garantido, juntamente com Miguel Cristóvão, o título Pro-Am nas GT4 South European Series, mas vai para a derradeira jornada dupla do campeonato, no Autódromo do Estoril, apostado em vencer os dois confrontos do próximo fim de semana.

O piloto da Madeira tem vindo a mostrar a sua classe com o Mercedes AMG GT4 preparado e assistido pela Veloso Motorsport, e na pista dos arredores de Lisboa quer voltar a fazer aquilo que tem feito durante a temporada.

Não será uma tarefa fácil para Francisco Abreu e Miguel Cristóvão, já que no Circuito do Estoril vão estar ex-pilotos oficiais da Bentley e pilotos oficiais da Aston Martin, pelo que a concorrência será enorme.

Mas o piloto madeirense está motivado: “Tem sido uma temporada entusiasmante e em que temos vindo a evoluir progressivamente até um nível muito alto e isto deve-se ao meu trabalho, do Miguel e da Veloso Motorsport. Conquistámos o título no Algarve, mas nem por isso deixamos de estar empenhados em dar o nosso melhor e, claro, o nosso objetivo é vencer as duas corridas”.

“Sinto-me em casa em todos os circuitos portugueses, mas o Estoril é especial, dado que foi o nosso primeiro autódromo e tem muita história, é um monumento do automobilismo nacional e mundial. Vou ter também muito apoio de amigos e família, o que torna o evento ainda mais especial. Vou trabalhar para poder partilhar com eles mais um conjunto de bons resultados”, acrescenta Francisco Abreu.