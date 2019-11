Jesé e quatro internacionais regressam aos treinos do Sporting

O avançado espanhol Jesé, após lesão, Bruno Fernandes, Marcos Acuña, Miguel Luís e Luís Maximiano, depois de terem estado nas seleções, regressaram hoje aos treinos da equipa de futebol do Sporting, em Alcochete.

Segundo o emblema ‘leonino’, os cinco jogadores já estiveram às ordens do treinador Silas, enquanto Ristovski e Gonzalo Plata, que também estiveram ao serviço das suas equipas nacionais, voltam na sexta-feira.

Battaglia e Fernando integraram o treino, sob vigilância médica, enquanto Jovane Cabral, com trabalho com bola no relvado, e Renan Ribeiro, com tratamento, prosseguem os programas de recuperação das respetivas lesões.

Coates, a contas com uma lesão na coxa direita, contraída na segunda-feira, no empate 2-2 entre Uruguai e Argentina, em Telavive, vai ser alvo de avaliação diária tendo em vista a sua reintegração.

Os ‘verde e brancos’ voltam a treinar na sexta-feira, às 10:30, em Alcochete, numa sessão que visa preparar a receção ao PSV Eindhoven, em 28 de novembro, na quinta e penúltima jornada do grupo D da Liga Europa, que os ‘leões’ lideram, com nove pontos, mais dois do que LASK Linz e PSV.