Forças Armadas no terreno para reforçar vigilância aos incêndios

Patrulhas das Forças Armadas, num total de 84 militares, 60 do Exército e 24 da Marinha, vão reforçar a vigilância contra incêndios entre hoje e segunda-feira, devido à previsão de subida das temperaturas, anunciou o Estado Maior.

Os militares, distribuídos por 21 patrulhas, vão percorrer sete distritos de Portugal continental, em ações de apoio à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

“Este reforço surge no seguimento do pedido de apoio da ANEPC ao Estado-Maior-General das Forças Armadas, com o objetivo de incrementar as ações de prevenção um pouco por todo o país, com especial incidência nos distritos de Beja, Bragança, Évora, Faro, Guarda, Portalegre e Setúbal”, afirmou o Estado-maior em comunicado.

Nesta fase, os militares das Forças Armadas vão estar empenhados em operações de vigilância terrestre e, em caso de necessidade, poderão entrar em ações de pós rescaldo, ou de apoio geral às operações de proteção e socorro.

A base aérea n.º 11 da Força Aérea, em Beja, também prestará apoio logístico durante este período para “acolher duas aeronaves anfíbias médias FIRE BOSS”, pertencentes ao Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, acrescenta-se no documento.

O Estado-Maior-General das Forças Armadas indicou ainda que, através dos oficiais de ligação aos Comandos Distritais de Operações de Socorro, mantêm “o acompanhamento em permanência” da evolução da situação operacional.