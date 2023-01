Mundo Incêndio e tomadas elétricas. Saiba o que fazer e não corra riscos Por

Os incêndios são sempre momentos de enorme tensão porque ninguém gosta de ver as suas coisas ficarem reduzidas as cinzas. Mas mais do que bens materiais, o importante acima de tudo é salvaguardar a vida de pessoas e animais.

É sabido que existem alguns procedimentos e cautelas que todos devem ter para evitar o risco de incêndio.

Mas e quando o incêndio está dentro da nossa habitação? Como devemos atuar? O que devemos fazer ou não? E pior que isso, quando o incêndio está perto de um aparelho/ tomada ou quadro elétrico? Confira estes conselhos e esteja sempre em segurança.

Se no tempo quente o risco de incêndios é grande na floresta, quando o frio aparece existe sempre uma tendência para que se usem aparelhos ligados à corrente elétrica ou se optem por meios de aquecimento como fogões e lareiras.

Com isso, é natural que o risco de incêndio nas habitações seja maior e é importante tomar todas as cautelas para evitar fogos urbanos e rurais.

Se é normal o recurso à água para se tentar apagar muitos fogos, nem sempre esse recurso é a melhor solução, sobretudo quando em causa estão focos de incêndio junto de tomadas, aparelhos ou do quadro elétrico. Como se sabe, a água é um condutor natural de eletricidade. Corre o risco de ser eletrocutado.

Então saiba o que fazer nestas situações e não use água, sob risco de apanhar um choque elétrico e comprometer a sua saúde e a vida.

Como apagar corretamente um incêndio elétrico?

Para se apagar corretamente um incêndio elétrico é necessário verificar onde é que este acontece. Se o foco for um aparelho elétrico, corte imediatamente a corrente elétrica no quadro elétrico deitando para baixo todos os disjuntores.

Se o corte de energia não for suficiente para solucionar o problema, não use água. Opte por usar um extintor.

Deve romper o pino de proteção no manipulo, e depois apontar a mangueira do extintor para o fogo.

Se não conseguir e tiver gás em casa, feche o gás antes de abandonar a sua residência.

Se não tiver tempo de ir fechar o gás, evacue o local o mais rapidamente possível e ligue para o 112 para pedir a presença urgente do corpo de bombeiros.

Nunca use água. Além do risco de choque elétrico, como já referimos, pode também espalhar o fogo por outros locais que podem ir inflamando.

Extintor classe C

O extintor que está preparado para apagar fogos elétricos é o C. A maioria dos extintores que se muitas pessoas gostam de ter por casa, em jeito de segurança, até têm a categoria ABC.

Mas deve saber sempre que tipo de extintor tem no local para evitar males maiores.

Além disso, o estado de conservação do extintor deve ser verificado de forma periódica por elementos especializados.

Para evitar incêndios elétricos é importante que o estado de conversação dos seus aparelhos seja verificado constantemente.

Evite também carregar em demasia as tomadas de energia ou ter cabos enrolados que podem ser fonte de incêndio face ao aquecimento exagerado.

Tome sempre as devidas precauções e nunca se esqueça de que a vida deve ser salvaguardada acima de todos os bens em caso de incêndio.