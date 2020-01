Motociclismo “Foram os oito minutos mais longos” da vida de Toby Price junto de Paulo Gonçalves Por

No dia seguinte ao fatídico acidente de Paulo Gonçalves sucederam-se os testemunhos da tragédia ocorrida na etapa de domingo. Um deles foi o do vencedor do Rali Dakar do ano passado.

Toby Price conta que “foram oito longos minutos de espera” junto do piloto português que passou até à chegada do helicóptero que transportou ‘Speedy’ ao hospital de Layla, onde acabaria por ser pronunciado morto.

O australiano da KTM fala sobre o local do acidente: “Deu-se numa vasta planície, uma pista rápida. Um cenário muito aberto, que se fazia de acelerador a fundo, e foi no último minuto que soou o alarme no sistema GPS. Vi a moto (de Paulo) a grande distância fora de pista”.

“Coisas destas nunca são boas, porque é uma zona de altas velocidades. E chegar ali e ver o Paulo no chão – inicialmente não sabia de quem se tratava, apenas sabia que era um piloto caído no chão, e depois percebi que era o Paulo”, conta Price.

O vencedor do ‘Dakar’ 2019 diz que pensou logo que era grave: “Sabia que era sério. Ele despiste de uma forma muito má. Tentamos fazer tudo o que podíamos. Tentei que ele me respondesse. Chamamos os helicópteros e informamos o a direção da corrida o mais rapidamente possível”.

“Tentei colocá-lo de lado porque havia muitos problemas com as suas costas. Depois continuei a chamar por ajuda, e tive resposta com o helicóptero a chegar. Tentei fazer tudo para ver quaisquer sinais vitais. Infelizmente não houve resposta. Apenas tinha esperava e deseja que o helicóptero chegasse rapidamente, referiu também Toby Price.

Para o australiano o momento tão cedo não vai ser esquecido: “Foram os oito minutos mais longos da minha vida. Certamente. Pareceu que foi uma hora. Os tipos da organização responderam muito depressa e Luc (Alphand, antigo campeão do Dakar a trabalhar para a televisão francesa) estava lá, e também ele tentou ajudar-nos e procurou confortar-me”.