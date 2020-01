Motores Bianchi Prata sobe a quarto dos SSV num dia complicado Por

Pedro Bianchi Prata ascendeu ao quatro lugar da competição de SSV do 42º Rali Dakar no decorrer da oitava etapa.

Uma tirada com partida e chegada a Wadi Al Wawasir, que incluía uma especial com 477 quilómetros onde a dupla do PH Sport # 404 foi nona.

Mas no pensamento do co-piloto português de Conrad Rautenbach a tirada foi complicada, e não apenas devido às dificuldades do percurso, já que no seu pensamento esteve sempre a chocante morte do seu amigo Paulo Gonçalves na tirada da véspera.

“Hoje, foi um dia longo. Cada quilómetro pareciam ser horas dentro do carro, cada perigo parecia ter em si o dobro do perigo. Não perdi a concentração, foquei-me o máximo possível, mas o SSV hoje não estava nos seus dias pelo que andámos muito tranquilos”, começou por referir Bianchi Prata no seu regresso ao acampamento do ‘Dakar’.

O navegador do Marco de Canaveses chama a atenção para as dificuldades do percurso: “Havia partes com muita pedra, não quisemos furar. Nas dunas andámos bem, não cometemos erros nenhuns. Até não íamos mal na etapa, optámos por poupar a correia durante o dia, mas a 20 km do fim partiu, ficou bloqueada no variador e perdemos cerca de 8 minutos para a trocar. Não foi fácil”.

“Chegámos bem ao final que é o que interessa. Subimos mais um lugar na geral e vamos continuar neste ritmo. Amanhã vai ser um dia duro, muito duro, vão ser quase 900 km. Foi muito difícil este primeiro dia a saber que o Paulo não está cá. Pus o despertador para as 5h15 e acordei eram 4h30. Acordei a desejar que fosse um pesadelo, mas é a realidade”, acrescentou Pedro Bianchi Prata.

Amanhã tem lugar a nona etapa do Dakar, que se realiza entre Wadi Al Dawasir e Haradh, totalizando 891 km, dos quais 415 serão ao cronometro.