Nas Notícias Fogo de Vila de Rei e Mação dominado em 90 por cento e sem frentes ativas Por

O incêndio que deflagrou no sábado em Vila de Rei e que afeta também Mação está dominado em 90 por cento e não apresenta frentes ativas, mas a tarde pode voltar a trazer dificuldades, disse hoje a proteção civil.

O comandante do Agrupamento Distrital do Centro Sul, Belo Costa, afirmou hoje, na conferência de imprensa das 08:00, que o incêndio que começou no sábado em Vila de Rei está dominado em 90 por cento, sem qualquer frente ativa, mas com vários “pontos quentes preocupantes” (pontos com combustão lenta e sem propagação).

Apesar de um quadro favorável na manhã para o combate às chamas, Belo Costa recordou que, tal como nos dias anteriores, a tarde avizinha-se complicada, com o aumento da temperatura e do vento e a redução da humidade relativa.

“É contra essa ameaça que vamos trabalhar toda esta manhã”, vincou o comandante, que falava aos jornalistas na Escola Secundária da Sertã.