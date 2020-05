Cultura Flávio Migliaccio encontrado morto Por

O ator Flávio Migliaccio, de 85 anos, foi encontrado sem vida, nesta segunda-feira, avança o jornal Globo. Não são conhecidas as causas da morte, mas aquele periódico dá conta de uma carta deixada aos familiares.

Segundo avança a imprensa brasileiro, morreu brasileiro Flávio Migliaccio, na sua residência, situada em Serra do Sambê, em Rio Bonito.

Não são conhecidas as causas do óbito. O caseiro do ator encontrou o corpo num quarto. Ao lado, uma carta, alegadamente deixada para a família.

Flávio Migliaccio, que contava 85 anos, começou a carreira no teatro Arena, ficando conhecido do grande público, em Portugal, pela sua participação em diversas telenovelas.

O ator fez parte do elenco de ‘Salvador da Pátria’ (1989), ‘Rainha da Sucata’ (1990), ‘A Próxima Vítima’ (1995), ‘Torre de Babel’ (1998) e ‘Senhora do Destino’ (2004).

A última telenovela em que participou foi ‘Órfãos da Terra’, em 2019.