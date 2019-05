Motores Filho de Peter Solberg consegue primeiro triunfo europeu e Lukyanuk trabalho comunitário Por

Oliver Solberg, filho do antigo Campeão do Mundo de Ralis, Petter Solberg, venceu o Rali Liepaja, terceira prova do Campeonato da Europa da especialidade, batendo o campeão europeu Alexey Lukyanuk.

Apesar de ser ainda um adolescente – somente 17 anos – Oliver Solberg esteve numa classe à parte aos comandos de um Volkswagen Polo GTi R5, onde foi navegado pelo britânico Aaron Johnson, terminando com 22,7 segundos de vantagem sobre Lukyanuk.

Não obstante a segunda posição, aos comandos de um Citroën C3 R5 onde nunca se sentiu confiante, o russo fez aquilo que a equipa lhe pediu não arriscando.

Mas não só não conseguiu vencer a prova, disputada na Letónia, como ainda sofreu um castigo, pois foi detetado (via o sistema de segurança GPS da prova) em excesso de velocidade – 124,9 k/h numa zona de 50 km/h de ligação entre especiais.

Como se não bastasse essa infração, Alexey Lukyanuk foi detetado a 168,5 km/h numa zona de 90 km/h. Resultado; o campeão europeu foi multado em 5000 euros pelos comissários desportivos e irá ser forçado a 10 dias de serviço comunitário em favor da segurança rodoviária, a definir pelos responsáveis da Federação Internacional do Automóvel (FIA).

Além disso o piloto russo perderá pontos no campeonato se voltar a incorrer no mesmo tipo de infração em qualquer das restantes provas do ‘Europeu’.

Mais tarde Lukyanuk procurou explicar-se pelo sucedido, mas reconheceu o erro: “Tive um problema com os travões e tiver de os resolver. O tempo na ligação era muito curto e tivemos de ir excesso de velocidade de modo a chegar a tempo ao próximo controlo de tempo. Estávamos quase sozinhos na estrada, não havia muito trânsito. Tenho muita pena pelo nosso comportamento, que é mau para um desportista”.