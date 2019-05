Motores “O que fez Oliver” na Letónia “foi incrível” diz Petter Solberg Por

Peter Solberg classificou a vitória do seu filho Oliver no Rali Liepaja, terceira prova do ‘Europeu da especialidade, como “incrível”.

Com somente 17 anos de idade, o jovem norueguês esteve ‘intratável’ no evento que se disputou mais uma vez na Letónia, onde, aos comandos de um Volkswagen Polo GTi R5, batendo o campeão europeu Alexey Lukyanuk.

Para se ter uma ideia do domínio de Oliver Solberg no rali, basta dizer que foi o mais rápido em 10 das 13 classificativas que compunham a prova, que conhecia apenas do ano passado, quando então se estreou aos comandos de um muito menos potente Peugeot 208 R2.

O próprio jovem norueguês mostrou-se surpreendido com o que fez: “Ser o mais rápido na primeira especial foi um sonho. Alexey Lukyanuk sempre foi um herói para mim antes da prova. Visionei todos os vídeos vindos da Estónia, da Letónia e disse ao meu pai: ‘Como é possível andar tão depressa? Nunca tinha feito tal coisa”.

“Depois cheguei ao primeiro troço e ganhei seis segundos. Perguntei-me; o que é que se passou?’ Foi louco. Não tenho palavras. É verdadeiramente incrível. Estou tão feliz. Foi o maior dia da minha vida”, confessou ainda o jovem Oliver.

Petter Solberg não ficou menos surpreendido que o seu filho: “Sabia que nos repetimos sem cessar, mas o que fez Oliver foi incrível. Como já disse, não sabíamos o que nos esperávamos quando falávamos de pilotos do ERC, mas ele conseguiu ganhar o rali. Ganhar é fantástico, evidentemente, mas o que marca é a forma como ele ganhou”.

“Depois, foi sempre o mais rápido, da qualificação até ao final da prova. Controlou tido e, sabem uma coisa, fê-lo com a maior calma possível. Pensou tanto nos pneus, na estratégia e naquilo que reservada este rali e atingiu todos os seus objetivos. É incrível”, acrescentou o Campeão do Mundo de Ralis de 2003.