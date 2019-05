Motores A vitória de Oliver Solberg no ERC fez ‘nascer’ uma estrela Por

Com apenas 17 anos Oliver Solberg venceu o Rali Liepaja, terceira prova do Campeonato da Europa (ERC) da especialidade e fez história.

Pode dizer-se que ‘nasceu’ uma estrela para a modalidade, ainda que o jovem norueguês tenha a quem sair, pois é filho do ex-campeão do Mundo de Ralis Petter Solberg.

Mas fez-se história, porque nunca antes o ERC tinha tido um adolescente a vencer a competição principal, ainda por cima quando se estreava no ‘Europeu’ aos comandos de um R5 (o Volkswagen Polo GTi R5), ainda que conhecesse a prova letã do ano passado, quando alinhou com um duas rodas motrizes (Peugeot 208 R2).

Apesar de um susto na sexta especial, Oliver Solberg e o seu navegador, o britânico Aaron Johnston, dominaram por completo o Liepaja, só não vencendo três das 13 especiais que compunham a prova.

O vídeo abaixo mostra os melhores momentos do primeiro triunfo deste adolescente norueguês no ERC.