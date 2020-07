Mundo Festas para contrair covid-19 dão prémio ao primeiro infetado no Alabama Por

Os EUA continuam a registar cada vez mais festas para contrair covid-19, com alguns grupos de Tuscaloosa, no estado do Alabama, a darem um prémio monetário ao primeiro que ficar infetado.

O fenómeno das festas covid-19 começou a ganhar dimensão em Washington, mas não tardaram a espalhar-se por todo o país, beneficiando da falta de uma política federal contra a pandemia e da teoria da imunidade de grupo.

Na região de Tuscaloosa, no estado do Alabama, estas festas covid-19 estão agora a virar um concurso, com o primeiro infetado – o caso tem de ser confirmado oficialmente por um médico – a ganhar um prémio monetário.

De acordo com as autoridades locais, grupos de jovens organizam uma festa, com entrada paga, e o primeiro a ficar infetado fica com o dinheiro dos bilhetes vendidos.

A explicação deste modelo de festa foi avançada por Sonya McKinstry, presidente da Câmara de Tuscaloosa, e Randy Smith, chefe dos bombeiros locais, em conferência de Imprensa.

“Isto deixa-me furiosa. Não só é irresponsável, como o contacto com o vírus pode chegar aos pais e aos avós desses jovens”, comentou a autarca.

No estado do Alabama estão registados perto de mil óbitos associados à pandemia e cerca de 39 mil casos confirmados de infeção.