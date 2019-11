Festa para promover vinhos do Alentejo abre no sábado em Borba

A 28.ª edição da Festa da Vinha e do Vinho começa no sábado, em Borba, no distrito de Évora, com a participação de 85 expositores, com destaque para os produtores do Alentejo, divulgou hoje a câmara municipal.

O certame dedicado ao vinho e à vinha, que recebe todos os anos milhares de visitantes, vai decorrer até ao dia 17 deste mês, no pavilhão de eventos da cidade, com entrada livre, para promover, sobretudo, os vinhos do Alentejo, com a participação de produtores que apresentam as suas marcas para degustação e venda.

O presidente do município de Borba, António Anselmo, disse hoje à agência Lusa que o evento pretende contribuir para o desenvolvimento do concelho, atrair visitantes à cidade e “promover Borba e o Alentejo”, assim como os vinhos, a gastronomia e os produtos regionais, o artesanato e a cultura da região.

A festa, que serve de apresentação do vinho novo dos produtores locais pelo São Martinho, inclui um conjunto de áreas temáticas dedicadas aos vinhos e enoturismo, gastronomia, produtos e doçaria regionais, artesanato e equipamentos e serviços vitivinícolas.

O artesanato conta com expositores de várias localidades do país, nas mais diversas expressões, como o barro, tapeçaria, madeira e cortiça.

Com palco numa das mais importantes regiões vitivinícolas do Alentejo, o certame está a cargo do município, Associação Técnica dos Viticultores do Alentejo (ATEVA), Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) e Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo.

O programa inclui um circuito das tascas no dia inaugural e, ao longo dos nove dias, engloba provas de vinhos, atuação de grupos de música popular, corais alentejanos e bandas filarmónicas, encontro de folclore, noite de fado, arraial de São Martinho, encontro de tunas, colóquios, atividades desportivas, dança jovem e o cortejo alegórico “Borba, A Vinha e o Vinho”, no dia do encerramento.

O cartaz musical, com entrada livre, integra, entre outras, as atuações de Piruka (dia 15), Miguel Gameiro (dia 16), espetáculos às 23:00, e Ágata, no dia de encerramento, às 17:00, além de animação com vários dj.