Motores Pilotos da Skywalker Young Guns em destaque em Palmela Por

Rodrigo Seabra e Mariana Machado brilharam na 38ª edição da Taça de Portugal de Karting, que se disputou no Kartódromo Internacional de Palmela.

O piloto destacou-se entre os quatro pilotos da ‘cantera’ Skywalker Young Guns – o programa de apoio e desenvolvimento de novos valores liderado por Tiago Monteiro – que estiveram presentes no evento disputado na pista do concelho de Setúbal.

Rodrigo Seabra foi o quarto classificado na categoria Cadete, depois de ter conseguido a segunda posição numa das mangas de qualificação.

Mariana Machado também ficou à beira do pódio na categoria X30, onde foi quarta classificada, depois de recuperar cinco posições e ter sofrido alguns problemas para encontrar as melhores afinações para a chuva.

Lourenço Monteiro também alinhou na X30, cortando a meta na oitava posição, embora tenha mostrando bom andamento ao longo do fim de semana.

Na categoria Juvenil José Pinheiro venceu a segunda manga de qualificação, e tudo indicava que voltasse aos lugares da frente na corrida final. No entanto as condições atmosféricas trocaram-lhe as voltas e o vice-campeão nacional teve de se contentar com a nona posição.

Concluída que foi a temporada nacional de karting, Tiago Monteiro faz já um balanço de 2019 na modalidade: “Foi um ano intenso para todos, com altos e baixos como é normal em todas as competições. Conseguimos bons resultados, os nossos pilotos estiveram sempre motivados e focados na aprendizagem, o que nos deixa bastante orgulhosos”.

“Agora é tempo de reflectir no que foi feito e naquilo que se pretende para o próximo ano. A única certeza que temos é que de facto há aqui muito talento e que este Programa faz cada vez mais sentido”, acrescenta o mentor do programa Skywalker Young Guns.