Fernando Xavier cumpriu objetivos em Braga

Fernando Xavier cumpriu os objetivos a que se tinha proposto para o Circuito Vasco Sameiro, penúltima jornada do Campeonato de Portugal de Clássicos.

O piloto do Porto cedo mostrou ao que ia no evento organizado pelo CAMI Motorsport no traçado dos arredores de Braga, ao efetuar o 13º tempo e a figurar como grande favorito ao triunfo nos Históricos de 81.

Aos comandos do seu Volkswagen Sirocco Fernando Xavier conseguiria terminar na nona posição absoluta, realizando como melhor volta a marca de 1m35,642s. Um prenúncio do que faria no segundo confronto, onde arrecadou a vitória nos H81.

Depois de subir ao pódio e receber os prémios, o piloto portuense fez um balanço positivo da sua participação: “Correu bem. Fiz a minha prova, sempre a dar o meu melhor e ganhar ritmo, isto apesar de ter estado ausente do Circuito de Vila Real. De resto esteve tudo em ordem. Mais duas vitórias na categoria e sempre a divertir-me. Agora há que pensar na próxima prova.