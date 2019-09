Motores Fernando Xavier dá prioridade a “terminar as duas corridas” em Braga Por

Um dos animadores do Campeonato de Portugal dee Clássicos, Fernando Xavier está de regresso à competição e determinado em vencer a sua categoria na jornada que este fim de semana se disputa no Circuito Vasco Sameiro, em Braga.

Nesta que é a penúltima prova da temporada – organizada pelo CAMI Motorsport – o piloto do Volkswagen Sirocco é pragmático, pois dá prioridade a concluir as duas corridas do evento.

“Quero antes de mais terminar as duas corridas, de preferência sem problemas técnicos. Depois tentar a melhor classificação possível vencendo a minha categoria. Espero que sejam duas boas corridas”, afirma Fernando Xavier.

O piloto portuense está determinado em ‘fintar’ qualquer problema e também qualquer ‘molhada’, já que é nas confusões em pista que muitas vezes se põe tudo em causa.