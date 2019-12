Motores “Fernando Alonso vai ganhar uma etapa” prevê o Diretor do Rali Dakar Por

Segundo David Castera, Diretor de prova no Rali Dakar, Fernando Alonso vai “ganhar uma etapa”.

O Bicampeão do Mundo de Fórmula 1 estreia-se na prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial, mas para o homem que dirige o rali, também ele um ex-piloto de motos, o espanhol da Toyota terá a sua oportunidade de ‘brilhar’.

Para Castera, Alonso terá ao seu dispor os meios necessários para ter êxito – um competitivo Toyota Hilux Overdrive e um homem experiente, o também ex-piloto de motos Marc Coma – pelo que dois dos aspetos mais importantes exigidos pelo rali estão reunidos.

Além disso o espanhol juntamente com Coma tem participado em vários eventos de todo-o-terreno, tanto em África como no Médio Oriente, pelo que quando o ‘Dakar’ arrancar, no próximo dia 5 de janeiro, Alonso está habituado ao ambiente que vai encontrar.

“Ele teve de aprender a ser humilde, porque se queremos avançar ao nível mais elevado temos de aceitar estar atrás de pilotos teoricamente mais lentos do que ele. Isso é a primeira coisa”, refere David Castera.

O diretor do Rali Dakar considera no entanto que Fernando Alonso está a ter a abordagem certa para ter êxito: “Acho que pode ganhar uma etapa antes do final. Na segunda semana ele pode fazer algo de especial. Mas ele tem de esperar a levar a primeira semana passo a passo. Depois acho que vai ter hipóteses, especialmente com Marc, que conhece o rali muito bem, e que acho que o vai ajudar bastante”.

Castera também considera que a participação do espanhol na prova é também positiva para a mesma, pois aumenta ainda mais o interesse mediático pelo rali. “Estamos muito contentes por ter Fernando. É verdade que para nós é algo muito interessante, porque ele é uma pessoa com um forte apelo e que pode motivar outros pilotos de carros, motos, etc. Vamos ver o que acontece e ver como progride passo a passo neste rali”, acrescenta.