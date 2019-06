Federação internacional de atletismo vai mudar de nome para World Athletics

O conselho diretivo da Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF) aprovou hoje, em Monte Carlo, a mudança do nome do organismo para World Athletics (Atletismo Mundial), alteração que passará a vigorar a partir de outubro.

A nova denominação, a que se junta um novo logotipo, enquadra-se na política de reformas que a IAAF encetou nos últimos quatro anos nas suas estruturas e formas de funcionamento, com o objetivo de adotar uma imagem mais moderna e creativa, no sentido de “atrair uma nova geração para o atletismo”, conforme explicou o presidente do organismo, Sebastian Coe.

“O nome da IAAF existe há mais de 100 anos, mas teve sempre pouca relevância para quem está fora do atletismo”, reconheceu hoje o conselheiro delegado da IAAF, o antigo atleta britânico Jon Ridgeon.

A nova identidade da IAAF entrará em vigor em outubro, logo após os Mundiais de atletismo de Doha.