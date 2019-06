Fórmula 1 Hamilton não ficou “verdadeiramente dececionado” com a qualificação em Montreal Por

Lewis Hamilton mostrou-se satisfeito com o seu desempenho na qualificação para o Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1, ainda que tenha deixado fugir a ‘pole position’ para Sebastian Vettel.

O Campeão do Mundo foi impotente para acompanhar o alemão da Ferrari, que na derradeira tentativa na Q2 o deixou a mais de duas décimas, reconhecendo que o carro italiano foi superior no último setor do Circuito Gilles Villeneuve.

Hamilton mostra-se mesmo pouco surpreendido com o desempenho de Vettel: “Não estou verdadeiramente dececionado. Penso que fizemos o máximo com o que temos. Os Ferrari ganharam-nos muito tempo no último setor, perdemos facilmente quatro ou cinco décimas face a eles. Não surpreendido com o resultado, pois os Ferrari têm tido um grande desempenho ao longo do fim de semana”.

O maior motivo de satisfação do britânico da Mercedes tem a ver com o facto de ter conseguido um lugar na primeira posição da grelha de partida para a corrida de hoje (19h10 em Portugal), relegando o segundo Ferrari, de Charles Leclerc, para o terceiro lugar do ‘grid’.

“Estou satisfeito por me ter colocado entre os Ferrari. A corrida deverá ser interessante. Com a meteorologia e o público que se espera assistir ao vivo à prova deverá ser um bom espetáculo”, acrescenta Lewis Hamilton.