Desporto Portugal representado no Mundial de Trail por uma militar da GNR Por

Marisa Vieira, militar da GNR do Comando Territorial do Porto, sagrou-se campeã nacional e vai representar o país no Mundial que se disputa na Tailândia, em novembro.

A militar da GNR Marisa Vieira, sagrou-se campeã nacional de trail running e vai representar Portugal no Mundial da competição, que em 2021 se disputa na Tailândia.

Marisa Vieira, do Comando Territorial do Porto, venceu a prova Trail Trilhos do Pastor, que decorreu em Pia do Urso, na Batalha. A corrida, de 35 quilómetros, apura os campeões nacionais de trail.

Cerca de 400 atletas, de diferentes categorias, regressaram à competição depois de uma longa paragem, determinada pelas restrições decorrentes da pandemia.

O Campeonato Nacional de Trail foi organizado pela Associação de Trail Running Portugal, em parceria com a Federação Portuguesa de Atletismo e a Câmara Municipal da Batalha, com cooperação do Atlético Clube de São Mamede e o apoio da Junta de São Mamede.

A atleta de Penafiel, de 39 anos, mereceu um pequeno tributo da GNR.

“A Guarda Nacional Republicana congratula-se de ter nos seus quadros mais uma campeã nacional. Fruto do seu esforço e dedicação, Marisa Vieira irá representar Portugal no Mundial de Trail, que se realizará na Tailândia em novembro. Muitos parabéns, campeã”, escreveu aquela força de segurança.