FC Porto oficializa Cláudio Ramos

FC Porto oficializa o segundo reforço da temporada, o guarda-redes Cláudio Ramos, um dia depois de apresentado Carraça.

Através das redes sociais, o FC Porto anunciou a contratação do guarda-redes Cláudio Ramos.

O guardião de 28 anos chega ao clube portista como jogador livre, após ter terminado contrato com o Tondela, e assina até 2024 com os azuis e brancos.

O ex-jogador do Tondela é o segundo reforço dos azuis e brancos para a nova época, depois de Carraça, que foi apresentado ontem.

Formado nas escolas do Vitória de Guimarães, Cláudio Ramos representou o Tondela durante nove temporadas, sendo uma das grandes figuras da história recente do clube.

Na última temporada, o internacional português defendeu as balizas do clube ‘beirão’ por 30 ocasiões.

Cláudio vai disputar a titularidade na baliza portista com Marchesín e Diogo Costa, que na última época dividiram as competições: o internacional argentino defendeu nos jogos do campeonato, da Liga dos Campeões e da Liga Europa e o internacional sub-21 português assumiu o posto nos encontros da Taça de Portugal e da Taça da Liga.