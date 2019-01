Motociclismo Fausto Mota no top 30 na sexta etapa do ‘Dakar’ Por

Fausto Mota esteve em grande plano na sexta etapa do Rali Dakar 2019, onde foi quarto na classe maratona e ganhado seis lugares.

Depois do merecido dia de descanso em Arequipa, o piloto do Marco de Canaveses esteve à altura do desafio naquela que foi a mais extensa etapa da prova, com os seus 839 quilómetros de extensão, dos quais 317 cronometrados.

Foto: José Mário Dias

Fausto Mota acabou por alcançar um excelente 29º lugar, subindo 12 posições na classificação geral das motos face ao dia anterior. Este passou a ser o melhor resultado do piloto do Tesla-Tamega Rally, que foi quarto na classe maratona entre 23 pilotos.

A especial do dia que marcou o início da segunda semana de Rali Dakar, este ano disputado integralmente no Peru, correu de feição para Fausto Mota que cumpriu o setor seletivo em 5h15m08 sem registo de quaisquer contratempos.

Foto: Marcel Machado de Melo

O piloto de Marco de Canaveses que partiu para a jornada do dia do 41º lugar, posição em que tinha terminado a etapa anterior, conseguiu imprimir um ritmo forte, mas consistente num ‘jogo’ exigente entre velocidade e navegação que lhe permitiram ascender ao 43º lugar da classificação geral entre as motas, uma subida de seis posições.

“A etapa correu muito bem. Depois da primeira semana de Rali Dakar que conduziu a caravana até Arequipa, estamos agora a fazer o sentido inverso até regressar a Lima. O Dakar tem sido duro, são muitas horas em cima da mota. Na etapa do dia tinha zonas com marcas deixadas durante o trajeto de ida. Sinto-me bem fisicamente e quero continuar a dar o meu melhor para poder continuar a subir posições”, referiu Fausto Mota antes de partir para a sétima etapa de 323 quilómetros cronometrados que hoje se cumpre em forma de ‘boucle’, com partida e chegada de/em San Juan de Marcona.