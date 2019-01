Desporto “Com risos e bolos se enganam os tolos”, revela Gomes da Silva em feroz ataque a Vieira Por

Rui Gomes da Silva deixou duras críticas a Luís Filipe Vieira. Ao recordar a possibilidade de Mourinho treinar as águias, de que Vieira chegou a colocar a hipótese, entretanto negava pelo técnico, Gomes da Silva sustenta que na Luz existe uma “fábrica de realidades virtuais”. “Com risos e bolos se enganam os tolos”, lembra o antigo vice-presidente que já se assumiu como oposição à atual direção.

Depois de Luís Filipe Vieira ter assumido a possibilidade de José Mourinho render Rui Vitória, se Mourinho quisesse, o treinador acabou por vir a público negar essa possibilidade.

Agora, Rui Gomes da Silva, antigo membro da direção benfiquista, deixa um ‘feroz’ ataque a Vieira e acusa o atual líder das águias de ter uma “fábrica de realidades virtuais”.

“Mesmo comungando do mesmo empresário com quem o presidente do Benfica (o que, neste caso, é muito diferente de ser o Benfica) tem uma ‘parceria estratégica’ (isto há cada designação …), José Mourinho achou por bem acabar com o ‘teatro’ tão bem imaginado e desenvolvido pela fábrica de realidades virtuais que foi montada e, hoje, produz diariamente na Luz”, escreveu Gomes da Silva.

O ex-dirigente do Benfica socorre-se até da linguagem popular para falar da gestão de Vieira neste processo de escolha do treinador para render Rui Vitória.

“‘Com risos e bolos se enganam os tolos!’. Ou, por outras palavras… a quem já só tem um interesse pessoal – qualquer que seja a sua natureza – em continuar à frente do Benfica, sem projeto nem rumo, tudo serve para ganhar tempo”, sublinha Gomes da Silva.

O antigo dirigente, que já se assumiu como estando na oposição a Vieira e ao atual elenco diretivo, estando disponível para concorrer no próximo ato eleitoral das águias, manifestou ainda o desejo de ir a votos.

“Apesar de, sem projeto, o tempo passar ainda mais depressa! Mesmo a ganhar… como desejamos! Porque a mudança no Benfica se fará… sem que os resultados tenham qualquer importância na opção por um novo projeto.”