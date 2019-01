Motociclismo Fausto Mota ganha mais de 50 posições Por

Fausto Mota teve na quinta etapa do Rali Dakar 2019 uma das suas melhores jornadas na prova, pois ganhou 57 posições.

Depois de partir de Toquegua do 98º posto o piloto de Tesla-Tamega Rally chegou a Arequipa em 41º, muma tirada que foi tudo menos fácil. Fruto dos problemas da véspera Fausto Mota tinha descido para 66º da classificação geral das motos e agora é 50º, sendo também o nono colocado da classe maratona.

Foto: Vinicius Branca

O piloto do Marco de Canaveses, que foi o único português a prova em 2018, tem este ano a companhia de diversos compatriotas, dois dos quais inclusive na mesma estrutura de assistência que lhe dá apoio.

Arequipa é a segunda maior cidade do Peru e também foi a primeira cidade a receber o Dakar em 2012. Também “serviu de bivouac” em 2013 e 2018. AS motos e quad deixarão este bivouac ainda durante a noite para, numa ligação de 200 quilómetros, se deslocaram a um outro já perto do início da sexta especial que se realiza amanhã.