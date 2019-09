Motociclismo Fausto Mota com bom arranque em Marrocos Por

Fausto Mota começou em bom plano o Panafrica Rally, competição que se vai disputar até 27 de setembro no norte de Marrocos.

O piloto do Marco de Canaveses, que ostenta o # 35 na Husqvarna 450 FE inscrita pela Tamega-Lysra Steam, cumpriu os 72 quilómetros do prólogo em 1h13m33s, tendo sido o 16º piloto mais rápido.

Esta participação de Fausto Mota no Panafrica Rally insere-se na sua preparação para o Rali Dakar 2020, e foi importante regressar ao deserto onde não disputava especiais desde janeiro.

Para além da beleza e desafios do terreno, o piloto português sublinha o bom andamento adotado neste primeiro dia: “Correu bem. Andei sempre bem. Posso dizer que o prólogo me permitiu ganhar confiança e ritmo. Já desde o Dakar que não andávamos em areia. Gostei muito da especial do dia, com diversos tipos de piso”.

O Panafrica Rally prossegue hoje, com a segunda especial (a primeira etapa) que ao longo de um setor seletivo de 275 quilómetros vai oscilar entre pistas mais rápidas e outras de areia. Será uma etapa sem ligação.