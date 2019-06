Motores Fábio Mota de GT3 em Vila Real Por

Fábio Mota vai voltar a competir no Circuito de Vila Real, mas desta vez não ao volante de um carro de turismo mas sim de um GT3.

O piloto de Gaia, que este ano tem competido no Campeonato de Portugal de Karting, categoria Master da X30 Super Shifter, vai tripular um Audi R8 LMS na prova do Campeonato Open de Portugal de velocidade.

A prova no traçado transmontano sempre esteve nos seus planos, e depois de no ano passado ter ganho a prova de Supercars aos comandos de um Peugeot 308 Racing Cup, Fábio Mota quer este ano lutar pela vitória numa competição que congrega concorrentes do campeonato português e espanhol.

“Tenho uma relação muito especial com Vila Real, sou sempre muito bem recebido pelos adeptos locais e adoro o ambiente que se respira na cidade. Para além disso, é um grande evento, muito bem organizado, que me permite dar muita visibilidade aos meus patrocinadores. É um enorme prazer estar de volta para poder enfrentar os desafios do circuito que é muito exigente e permite aos pilotos fazer a diferença”, refere o piloto gaiense.

O Audi R8 LMS que Fábio Mota vai tripular será assistido pela mesma equipa pela qual disputou no passado a Clio Cup Espanha e a Taça Europeia de Carros de Turismo (ETCC), a Lema Racing.

A peformance do carro de Neckarsulm deixa o piloto de Gaia bastante confiante para a prova que se disputa em Vila Real dentro de uma semana: “Foi um conjunto de circunstâncias que me levaram a optar por esta solução. Por um lado, conheço muito bem a Lema Racing, equipa com a qual estive quatro anos e obtive bons resultados, existindo uma relação de proximidade muito grande”.

“Por outro, a possibilidade de poder competir ao volante de um carro com prestações tão elevadas como as do Audi R8 deixou-me muito entusiasmado. Penso que terei todas as condições para me bater pelo triunfo na prova do Campeonato Open de Portugal FPAK de Velocidade”, acresventa Fábio Mota.