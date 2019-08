Extinto fogo que lavrou em Alfandega da Fé

O incêndio que hoje lavrou numa zona de mato, em Cerejais, no concelho de Alfandega da Fé, já foi extinto encontrando-se em vigilância, informou o Comando de Operações de Socorro (CDOS) de Bragança.

“As chamas em Cerejais foram dadas como dominadas às 11:25 e o incêndio acabou por ser extinto, encontrando-se de momento [às 14:30] em vigilância”, disse à agência Lusa fonte do Comando de Operações de Socorro de Bragança.

O incêndio deflagrou às 09:30, numa zona de mato na localidade de Cerejais, no concelho de Alfandega da Fé, no distrito de Bragança e, de acordo com os bombeiros, não colocou em risco quaisquer habitações ou povoações.

O fogo chegou a ser combatido por mais de uma centena de bombeiros e 09 meios aéreos.

No local mantinham-se, às 14:30, 69 operacionais apoiados por 20 viaturas.