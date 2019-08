Fórmula 1 Max Verstappen garante a sua primeira ‘pole position’ Por

Max Verstappen esteve verdadeiramente imparável na qualificação do Grande Prémio da Hungria de Fórmula 1, ao conseguir bater Valtteri Bottas na derradeira sessão.

O holandês da Red Bull, conseguiu ser o mais rápido logo na primeira tentativa, quando conseguiu rodar em 1m14,958s, deixando então Bottas a 0,178s. Depois na segunda tentativa melhoraria para 1m14,572s, superando o finlandês por 18 milésimas de segundo.

Bottas conseguiu sempre melhorar a sua marca e foi o verdadeiro rival do vencedor do último Grande Prémio da Alemanha, já que Lewis Hamilton o seu tempo, mas conseguiu apenas o terceiro registo, tendo que dividir a segunda linha da grelha com Charles Leclerc, que foi o melhor representante da Ferrari.

Alguns problemas impediram Sebastian Vettel de ir além do quinto tempo, restando-lhe partida da terceira linha do ‘grid’, ao lado de Pierre Gasly, no segundo Red Bull.