Desporto “Quando era jogador diziam que devíamos tirar os cursos enquanto se jogava. Não dava”, diz Rúben Amorim Por

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, lamentou o processo que terá de enfrentar após a queixa da Associação Nacional de Treinadores de Futebol por ter assumido uma equipa de elite, que levou ao título de campeão, apesar de legalmente não estar habilitado. O técnico lembra que não é fácil preparar a carreira de treinador quando se é futebolista. “Quando era jogador diziam que devíamos tirar os cursos enquanto se jogava. Não dava”, lembra.

Amorim referiu que já enquanto jogador foi à Federação Portuguesa de Futebol alertar a instituição para a necessidade de rever os métodos de entrada de novos treinadores no mundo do futebol, dando a sua experiência em alta competição, que lhe deixou sempre pouco tempo para frequentar as aulas.

“Eu mudaria o acesso e a não limitação do trabalho. Isso já foi falado mil vezes. Não quero mudar nada. Desisti disso há muito. Enquanto jogador fui muitas vezes à Federação Portuguesa de Futebol, eles sabem-no. Falei com o Sindicato dos Jogadores na altura sobre isto dos treinos. Sabem disto”, afirmou.

“Quando era jogador diziam que devíamos tirar os cursos enquanto se jogava. Não dava. Havia aulas ao sábado e à quarta-feira. Eu jogava no Benfica. Como tirava os cursos? Só se podia dar 10 por cento de faltas”, explicou Rúben Amorim.

O atual treinador do Sporting disse que esta situação “não é assim tão fácil”. “Aqui é muito mais difícil”, referiu, aludindo à duração dos cursos de treinador.

“Não me quero alongar muito sobre isto. Tenho de tirar o nível IV. Acabo aqui, entro em pré-época, vou estar no Sporting e tenho que estar lá [nas aulas] e numa equipa que prepara a Supertaça, a Liga dos Campeões e o início do campeonato. Vou fazê-lo. Espero passar e que não existam problemas durante o curso”.

Aos jornalistas, nesta terça-feira, Rúben Amorim explicou ainda que Sérgio Conceição não lhe endereçou qualquer mensagem de parabéns pela conquista do título. Mas fez questão de destacar que outros também não o fizeram. E disse que não está muito incomodado com isso.

“Não recebi mensagem, mas também não recebi de muitos treinadores. De certeza que irei receber. Nem estou muito preocupado com isso”, comentou Rúben Amorim.

O técnico falava em conferência de imprensa de antevisão do último jogo do campeonato, que se vai jogar na quarta-feira, em Alvalade, frente ao Marítimo, já tranquilo na classificação.

Rúben Amorim prometeu dar tempo de jogo a alguns jovens da formação, por forma a que também eles se sagrem campeões nacionais e não negou que, se existir a oportunidade, tentará entregar o prémio de maior artilheiro do campeonato a Pedro Gonçalves, também conhecido por ‘Pote’.