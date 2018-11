Local Evacuada a Praça do Comércio em Lisboa Por

A Praça do Comércio, uma das zonas mais movimentadas de Lisboa, foi evacuada esta tarde, depois de detetada a presença de um pacote suspeito.

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP adiantou à Lusa que o alerta chegou pelas 14h00.

A ordem de evacuação total começou a ser executada às 17h15.

“Neste momento, não sabemos o que é e, portanto, estamos a tratar como se fosse uma ameaça”, justificou essa fonte.

No local estão já os elementos do centro de inativação de explosivos e segurança do subsolo, mais conhecidos como ‘brigada de minas e armadilhas’.

“Fez-se um perímetro de segurança inicial, foi aumentando e então agora decidiu-se pela evacuação da praça para as equipas poderem atuar à vontade”, complementou a fonte do Comando Metropolitano.

A caixa suspeita foi deixada junto ao Ministério da Justiça, que continua a funcionar normalmente.